Сегодня в Центре молодежи состоялся районный конкурс юных поэтов и прозаиков в рамках творческого проекта по работе с одаренными детьми «Зажги свою звезду»🔥🔥🔥.
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Сегодня в Центре молодежи состоялся районный конкурс юных поэтов и прозаиков в рамках творческого проекта по работе с одаренными детьми «Зажги свою звезду»🔥🔥🔥.