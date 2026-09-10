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В США призвали Трампа отказаться от поддержки Киева из-за риска войны с Россией

В США призвали Трампа отказаться от поддержки Киева из-за риска войны с Россией

Журналист Даг Бэндоу призвал Трампа уменьшить вовлеченность США в украинский конфликт, поскольку военная помощь Киеву повышает риск столкновения России и НАТО.

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