🤧 Сезон аллергии на сорные травы в Крыму продлится до конца сентября Продолжается цветение сорных трав, вызывающих аллергическую реакцию на пыльцу растений, рассказала доцент кафедры внутренней медицины №2 Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им.
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