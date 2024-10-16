В Приморье возбудили дело после кражи денег у матери погибшего участника СВО

В Приморье возбудили дело против мошенницы, обокравшей мать погибшего бойца СВО Уголовное дело о мошенничестве завели в Приморском крае в отношении женщины, не возвращавшей матери погибшего участника специальной военной операции (СВО) взятые у нее в долг деньги, ранее полученные как государственные выплаты за гибель сына.