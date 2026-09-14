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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о фаворитах «Золотого мяча»: «Я бы дал Кейну, Мбаппе или Месси. ЧМ меня убил, лучшего игрока дали Родри. Как вы это делаете?»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой назвал своих фаворитов «Золотого мяча». « Чемпионат мира  меня убил, лучшего игрока там дали Родри.

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