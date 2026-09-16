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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шэмс Чарания: «Предложения по клубу НБА в Лас-Вегасе могут превысить 10 млрд долларов»

НБА выходит на финальную стадию в рассмотрении вопроса расширения лиги. В четверг 17 сентября пройдет следующий раунд заявок на клуб в Лас-Вегасе.

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