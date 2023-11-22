5 загадок Солнечной системы, которым нет объяснения

Солнечная система, в которой мы живем, полна тайн и загадок. Несмотря на значительные научные достижения, до сих пор существует несколько явлений и феноменов, которые вызывают интерес и не находят объяснения.
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