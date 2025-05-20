10 золотых правил диеты мечты

Все мы великие теоретики, когда речь идет о похудении — с удовольствием даем советы про рацион и диеты, прекрасно знаем, что, с чем и когда есть… Но когда дело доходит до практики, все магическим образом меняется! Голод не тетка, вкусняшки манят, а если никто не видит, то калории не считаются… Далее собраны десять правил диеты мечты.