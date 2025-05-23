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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дания сенсационно победила Канаду (2:1) на хоккейном ЧМ, уступая за 2 минуты до конца игры. В лайве на камбэк давали 249.00

Дания сенсационно победила Канаду (2:1) на хоккейном ЧМ, уступая за 2 минуты до конца игры. В лайве на камбэк давали 249.00

Сборная Канады сенсационно проиграла Дании (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2025. Датчане уступали со счетом 0:1 к 58-й минуте.

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