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К организаторам концерта Канье Уэста подали новый иск

К организаторам концерта Канье Уэста подали новый иск

Он стал уже вторым В Калининский районный суд Санкт-Петербурга поступил второй по счету иск к компании Say Agency, которая выступала организатором анонсированного концерта Канье Уэста на "Газпром Арене".

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