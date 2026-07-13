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Наш потерянный мир

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В МИД РФ вызван посол Германии из-за поддержки киевского режима

В МИД РФ вызван посол Германии из-за поддержки киевского режима

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа, указав на недопустимость набирающей обороты поддержки киевского режима со стороны Германии, включая поставки вооружений, говорится в заявлении МИД РФ.

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