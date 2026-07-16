Неизвестный ранее вид неуловимых обезьян обнаружили в Конго

В Демократической Республике Конго обнаружен новый вид обезьян, сообщает The Washington Post.Ликвели оказались настолько скрытными и неуловимыми, что местные жители практически не имели информации об их существовании.
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