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Аргументы и Факты

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Неизвестный ранее вид неуловимых обезьян обнаружили в Конго

Неизвестный ранее вид неуловимых обезьян обнаружили в Конго

В Демократической Республике Конго обнаружен новый вид обезьян, сообщает The Washington Post.Ликвели оказались настолько скрытными и неуловимыми, что местные жители практически не имели информации об их существовании.

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