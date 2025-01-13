Бессмысленность укробытия

ЛК

Любовь Кузьмина

Все просто. Чтобы что то строить или возрождать, необходимо много работать или трудиться, так скажем.На Украине никто не знает для чего работать и на кого работать.Они давно отучились думать и работать.Все живущие на этих территориях люди, это вовсе не народ, так как у них никогда не было никакой идеи. Никогда! А без идеи, это стадо овец, с которыми можно делать все. Гнать в окопы запросто,так как они никогда не спросят, а за что же они гибнут. Вот Донбасс устоял почему? Потому, что там другой народ и этот народ испокон веков трудяга и этот народ, можно сказать содержал остальную часть Украины.А потом, они не захотели содержать бандеровцев и бандеровцы хотели заставить по прежнему их кормить.Но не получается у бандеровцев и даже с помощью Запада.