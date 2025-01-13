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Несекретные материалы

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Бессмысленность укробытия

Бессмысленность укробытия

Нет, серьёзно, расскажите мне, за что гибнут промытые укрозомби в окопах – от Суджи до Покровска?Ещё неделю (до 20 января) можно будет говорить «за интересы Байдена и Блинкена, за Салливана и Кирби».

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все просто. Чтобы что то строить или возрождать, необходимо много работать или трудиться, так скажем.На Украине никто не знает для чего работать и на кого работать.Они давно отучились думать и работать.Все живущие на этих территориях люди, это вовсе не народ, так как у них никогда не было никакой идеи. Никогда! А без идеи, это стадо овец, с которыми можно делать все. Гнать в окопы запросто,так как они никогда не спросят, а за что же они гибнут. Вот Донбасс устоял почему? Потому, что там другой народ и этот народ испокон веков трудяга и этот народ, можно сказать содержал остальную часть Украины.А потом, они не захотели содержать бандеровцев и бандеровцы хотели заставить  по прежнему их кормить.Но не получается у бандеровцев и даже с помощью Запада.
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