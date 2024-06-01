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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран за работу с Россией

Страны G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, которая действует как безопасная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей, узнал Bloomberg.

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