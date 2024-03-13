Запад боится результатов будущих выборов в России

Несмотря на всю риторику западных политиков и средств массовой информации Запада о выборах в России, что они не являются честными и «мощных кандидатов» не допустили к выборам, что они «не составили конкуренцию» Владимиру Путину, там про эти выборы прекрасно понимают.
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