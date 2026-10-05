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Регионы России

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Путин разрешил продать российские активы UniCredit Банка и провести реорганизацию

Путин разрешил продать российские активы UniCredit Банка и провести реорганизацию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее итальянской банковской группе UniCredit провести реорганизацию дочернего российского банка и совершить сделки по продаже 100% акций «Юникредит Банка».

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