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Сотрудники ФБР обыскали университет Делавэра в рамках расследования дела о секретных бумагах Байдена

Сотрудники ФБР обыскали университет Делавэра в рамках расследования дела о секретных бумагах Байдена

Сотрудники ФБР США в рамках расследования секретных документов, относящихся к президенту страны Джо Байдену, дважды провели обыски в университете Делавэра.

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