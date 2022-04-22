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Профориентационное мероприятие для учащихся XI классов учреждений общего среднего образования.

Профориентационное мероприятие для учащихся XI классов учреждений общего среднего образования.

В целях формирования у учащихся интереса к профессии педагога, повышения престижа учительской профессии у учащихся, развития коммуникативной компетенции 19 апреля 2022 года на базе государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.

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