Профориентационное мероприятие для учащихся XI классов учреждений общего среднего образования.

В целях формирования у учащихся интереса к профессии педагога, повышения престижа учительской профессии у учащихся, развития коммуникативной компетенции 19 апреля 2022 года на базе государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.
В целях формирования у учащихся интереса к профессии педагога, повышения престижа учительской профессии у учащихся, развития коммуникативной компетенции 19 апреля 2022 года на базе государственного учреждения образования ´Средняя школа № 6 г.
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