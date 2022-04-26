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В ВШЭ рассказали, сколько иностранцев-преподавателей перестали работать в России из-за пандемии

В ВШЭ рассказали, сколько иностранцев-преподавателей перестали работать в России из-за пандемии

Число зарубежных преподавателей, которые приезжали в Россию, с начала пандемии коронавируса, снизилось на 23%, сообщается в докладе НИУ ВШЭ к ХXIII Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

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