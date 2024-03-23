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Объект «Кама»: зачем немцы открыли секретную военную школу в СССР

Объект «Кама»: зачем немцы открыли секретную военную школу в СССР

Актёру из ГДР Фрицу Дицу сказочно подфартило: его постоянно приглашали на роль Гитлера. Как ни чурался он такой славы, но разве откажешься, когда тебе лично звонит Эрик Хонекер? Именно генсек СЕПГ уговорил Дица сыграть Гитлера в киноэпопее Юрия Озерова «Освобождение».

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