Разведка стоит на ушах: Баранец указал на страх США из-за российского гиперзвука

США признают сильное отставание от российского оружия в области гиперзвука. Недавние учения продемонстрировали всему миру мощь российской армии, с которой Западу лучше не шутить, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
США признают сильное отставание от российского оружия в области гиперзвука. Недавние учения продемонстрировали всему миру мощь российской армии, с которой Западу лучше не шутить, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
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