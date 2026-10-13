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GTA VI на ПК может выйти быстрее, чем когда-либо в современной истории серии

GTA VI на ПК может выйти быстрее, чем когда-либо в современной истории серии

Уже через несколько месяцев Игра GTA VI может выйти на ПК заметно раньше, чем ожидалось. Согласно данным GamesBeat, Rockstar планирует выпустить игру на этой платформе уже в первом квартале 2027 года.

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