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Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» военным вручили награды

Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» военным вручили награды

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, которые отличились в ходе задержания в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».

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