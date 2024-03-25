Отличившимся при задержании участников нападения на «Крокус» военным вручили награды

Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, которые отличились в ходе задержания в Брянской области террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии