Бутылки с игристым вином лучше хранить в холодильнике до Нового года — Роскачество

В Роскачестве рассказали, как лучше хранить вино до Нового года Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, а в день застолья напиток можно положить в холодильник, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Буняева.