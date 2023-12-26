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Бутылки с игристым вином лучше хранить в холодильнике до Нового года — Роскачество

Бутылки с игристым вином лучше хранить в холодильнике до Нового года — Роскачество

В Роскачестве рассказали, как лучше хранить вино до Нового года Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, а в день застолья напиток можно положить в холодильник, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Олеся Буняева.

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