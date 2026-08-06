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Газета.ру

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Мамонова: неестественный цвет арбуза может говорить о переизбытке нитратов

Мамонова: неестественный цвет арбуза может говорить о переизбытке нитратов

Заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК", фитосанитарный биолог Татьяна Мамонова рассказала РИА Новости о признаках, которые указывают на превышение содержания нитратов в арбузе.

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