В Европарламенте большинство поддержало кандидатов в ЕК от фон дер Ляйен

Политического согласия по кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, достигли депутаты Европарламента, что открывает дорогу к их официальному утверждению на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября.