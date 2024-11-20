В Европарламенте большинство поддержало кандидатов в ЕК от фон дер Ляйен

Политического согласия по кандидатурам на посты еврокомиссаров, предложенных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, достигли депутаты Европарламента, что открывает дорогу к их официальному утверждению на пленарной сессии в Страсбурге 27 ноября.
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