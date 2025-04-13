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Царьград

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Зеленский призывают признать реальность: поддержка ЕС - 21 млрд евро до 2030

Зеленский призывают признать реальность: поддержка ЕС - 21 млрд евро до 2030

Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис призывает Зеленского признать невыгодное положение Украины в конфликте с Россией, несмотря на обещанную ЕС помощь в 21 млрд евро до 2030 года.

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