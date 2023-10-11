Глава ФСБ Бортников заявил, что на Украине против РФ выступают 13 ЧВК из Европы

Больше 10 частных военных компаний из Европы и девять иностранных военизированных формирований принимают участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
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