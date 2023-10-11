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Глава ФСБ Бортников заявил, что на Украине против РФ выступают 13 ЧВК из Европы

Глава ФСБ Бортников заявил, что на Украине против РФ выступают 13 ЧВК из Европы

Больше 10 частных военных компаний из Европы и девять иностранных военизированных формирований принимают участие в боевых действиях на Украине против Вооруженных сил РФ, заявил глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

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