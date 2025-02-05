Курская область: фронтовая сводка на 5 февраля, итоги боёв за сутки и тактические успехи ВС РФ

В приграничных районах Курской области продолжаются интенсивные боевые действия. По данным, полученным утром 5 февраля, существенных изменений в линии фронта не зафиксировано, однако в ряде направлений отмечены тактические успехи российских сил.
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