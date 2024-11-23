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Песков заявил о "существенном" росте зарплат у россиян

Песков заявил о "существенном" росте зарплат у россиян

Рост свыше 15%, отметил пресс-секретарь президента Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов, сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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