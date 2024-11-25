Экономист Бархота: Запад начнет отменять антироссийские санкции через год

Западные санкции против России могут начать отменять примерно через год. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя новость о том, что несколько стран перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком.
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