Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка

Прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно продемонстрировала повышение интереса публики к категориям комиксов, литературе young adult («юные взрослые») и азиатских рисованных изданий, узнали «Известия».
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