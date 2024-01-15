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Танкисты группировки «Запад» поразили опорный пункт ВСУ

Танкисты группировки «Запад» поразили опорный пункт ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации поделились информацией об успехах танкистов первой гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск ВС РФ на купянском направлении, которые смогли нанести удар по замаскированному опорному пункту Вооруженных сил Украины.

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