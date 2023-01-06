Самедов о словах Канчельскиса про договорные матчи России на ЧМ-2018: «Считаю унижением вступать с ним в полемику. Он поделился своим мнением, имеет право»

Александр Самедов прокомментировал высказывание Андрея Канчельскиса. Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3) «Андрей Канчельскис – заслуженный футболист.