Самедов о словах Канчельскиса про договорные матчи России на ЧМ-2018: «Считаю унижением вступать с ним в полемику. Он поделился своим мнением, имеет право»

Александр Самедов прокомментировал высказывание Андрея Канчельскиса. Ранее бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» заявил, что матчи сборной на домашнем чемпионате мира были куплены, в том числе и игра против Испании в четвертьфинале, которая завершилась победой России (1:1, по пенальти – 4:3) «Андрей Канчельскис – заслуженный футболист.
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