В ноябре москвичам расскажут об основах финансовой безопасности

Как выявить мошенников, защитить персональные данные и избежать маркетинговых уловок, расскажут эксперты Центра финансовой грамотности Москвы в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках».
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