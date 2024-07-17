Пока вы спали: новое заявление Медведева по Украине и карты «Мир» в Китае

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Продление запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты. ХВАТИТ ВРАТЬ. ПРИЧИНА- УНИЧТОЖЕНИЕ НЕФТЕБАЗ ВРАЖЕСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Причина  всех  катастроф  в том, что уУкраины  дронов  в небе  в 6 раз больше, чем  у России. Где посадки  сволочей, истративших миллиарды, которые  были направлены  на  создание и выпуск  дронов?
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14 час.
E
Ed
Не только в дронах дело. Свои человечки на хлебных местах не лучшая идея организации жизни державы. У этих человечков кроме украсть мозг ничего другого не может - кадры решают все, это И.В. Сталин знал, нонешние забыли.
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13 час.

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