Пока вы спали: новое заявление Медведева по Украине и карты «Мир» в Китае

ВТ Василий Топчий Продление запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты. ХВАТИТ ВРАТЬ. ПРИЧИНА- УНИЧТОЖЕНИЕ НЕФТЕБАЗ ВРАЖЕСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ.

Владимир Алтайцев Причина всех катастроф в том, что уУкраины дронов в небе в 6 раз больше, чем у России. Где посадки сволочей, истративших миллиарды, которые были направлены на создание и выпуск дронов?