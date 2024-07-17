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Пока вы спали: новое заявление Медведева по Украине и карты «Мир» в Китае
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Продление запрета позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты. ХВАТИТ ВРАТЬ. ПРИЧИНА- УНИЧТОЖЕНИЕ НЕФТЕБАЗ ВРАЖЕСКИМИ БЕСПИЛОТНИКАМИ.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Причина всех катастроф в том, что уУкраины дронов в небе в 6 раз больше, чем у России. Где посадки сволочей, истративших миллиарды, которые были направлены на создание и выпуск дронов?
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14 час.
E
Ed
Не только в дронах дело. Свои человечки на хлебных местах не лучшая идея организации жизни державы. У этих человечков кроме украсть мозг ничего другого не может - кадры решают все, это И.В. Сталин знал, нонешние забыли.
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13 час.
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