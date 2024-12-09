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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбин о Шестеркине: «Он один из лучших вратарей. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего игрока в НХЛ. Есть Сегин – он и близко на 10 млн не играет»

28-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

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