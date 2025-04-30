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Рогов объяснил, почему Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской области

Рогов объяснил, почему Киев объявил эвакуацию в Днепропетровской области

Киевский режим объявил обязательную эвакуацию из приграничных сел в Днепропетровской области, поскольку боится лояльности местных жителей к России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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