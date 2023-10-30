Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями

Тема реализации концепции создания тройственного военного союза AUKUS, который пытаются сформировать Австралия, Великобритания и США, стала ключевой в ходе завершившегося на минувшей неделе официального визита австралийского премьера в Соединенные Штаты.
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