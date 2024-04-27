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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

На Ямале проходит Всероссийская акция «Георгиевская лента–2024»

На Ямале проходит Всероссийская акция «Георгиевская лента–2024»

В городах и поселках Ямала накануне 9 Мая волонтеры Победы распространят 60 000 памятных знаков. Акция «Георгиевская лента» продлится до дня праздничных митингов, когда миллионы жителей страны будут носить ее на груди.

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