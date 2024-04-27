На Ямале проходит Всероссийская акция «Георгиевская лента–2024»

В городах и поселках Ямала накануне 9 Мая волонтеры Победы распространят 60 000 памятных знаков. Акция «Георгиевская лента» продлится до дня праздничных митингов, когда миллионы жителей страны будут носить ее на груди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии