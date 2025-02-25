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В России объявились диванные таксисты: Новосибирцы обогатились на 3,5 миллиона рублей, не выходя из дома

В России объявились диванные таксисты: Новосибирцы обогатились на 3,5 миллиона рублей, не выходя из дома

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