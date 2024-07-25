Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Стали известны результаты проверки по факту падения ребенка из окна под Смоленском (видео)

Стали известны результаты проверки по факту падения ребенка из окна под Смоленском (видео)

Сотрудники СКР по Смоленской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Вязьме проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений ребенком при падении из окна В вечернее время 23 июля текущего года в следственный отдел СК России поступило сообщение о падении 6-летнего ребенка из окна 5 этажа дома по улице Московской города Вязьмы.

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