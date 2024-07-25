Стали известны результаты проверки по факту падения ребенка из окна под Смоленском (видео)

Сотрудники СКР по Смоленской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Вязьме проводится доследственная проверка по факту получения телесных повреждений ребенком при падении из окна В вечернее время 23 июля текущего года в следственный отдел СК России поступило сообщение о падении 6-летнего ребенка из окна 5 этажа дома по улице Московской города Вязьмы.