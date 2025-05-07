Почти 50 немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти

www.globallookpress.com/Werner Otto/face to face Не менее 49 немецких компаний публично признали свою ответственность за укрепление власти национал-социалистов в Германии, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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