Канадцы теряют сотни тысяч на фишинговой афере с GIC

Саманта Барнс, жительница города Эрдри в провинции Альберта, стала жертвой изощренной схемы мошенничества, потеряв $233 000, которые она планировала инвестировать в гарантированные инвестиционные сертификаты (GIC).
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