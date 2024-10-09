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Женские фобии сильно изменились. Мы боимся совсем не того, чего раньше

Женские фобии сильно изменились. Мы боимся совсем не того, чего раньше

Недавно с удивлением прочла, что страх темноты, который считали чуть ли не главным страхом человечества, утратил свои позиции.

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Комментарии
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Воробей
Замечательная статья! Вот только автор не совсем адекватно понимает то, каков конкретный психологический механизм возникновения этого страха беременности в эмансипированном социуме. А ведь именно это является причиной массовых разводов на уровне более 70%, с получающимся в результате вымиранием этого типа социума.
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5 час.
Воробей
Очень многие женщины, более точно сказать почти все они, настолько невротизированы в результате бытия воспитанными в условиях эмансипированного социума, что они лишены способности осознать этот свой страх беременности, как буквально ставший основанием их личности. Этот эффект подавления осознания страха, как такового - результат защиты психики от перегрузки страхом. Психолог же, кто чисто профессионально имеет возможность взглянуть на это явление посредством изучения своих клиенток, получает редкую возможность для осознания правды в этом отношении. Правда, одним из последствий вытеснения этого страха из осознания является то, что такие женщины закономерно ведут себя совершенно неосознанно определённым образом - как раз так, чтобы уровень разводов был более 70%.
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5 час.
В
Воробей
Да, и эту тенденцию, характерную для эмансипированного социум, абсолютно невозможно остановить! Ну, по крайней мере до тех пор, пока не дойдём до пробирочного размножения, Вы тут очень правы.
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5 час.

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