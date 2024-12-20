Почему Европа не остановится

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А миллиарды зелени, которые наши нувориши вложили в экономику Европы, дабы получить их прописку ??? То есть миллиарды заработаны на ресурсах России, но вложены против России ???? Власть ссылается на некое международное право ?? КАКОЕ ПРАВО ?? САМИ ГЕЙРОПЕЙЦЫ ДАВНО НАПЛЕВАЛИ НА ВСЯКОЕ ПРАВО, ПРИЗНАВ ТОЛЬКО ПРАВО СИЛЬНОГО. ВЛОЖИЛ ХОТЬ ЦЕНТ В ГЕЙРОПУ-ЛИШИЛСЯ БИЗНЕСА В РОССИИ, ВОТ ВЕСЬ &quot;СЕКРЕТ&quot; !!!!
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