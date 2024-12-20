Все причастные наблюдают не уникальную для мировой истории, но все же нечастую ситуацию, когда перспектива прекращения большой войны и возвращения к мирной жизни вызывает стон и скрежет зубовный на континенте, в центре которого эта война идет.
Почему Европа не остановится
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
А миллиарды зелени, которые наши нувориши вложили в экономику Европы, дабы получить их прописку ??? То есть миллиарды заработаны на ресурсах России, но вложены против России ???? Власть ссылается на некое международное право ?? КАКОЕ ПРАВО ?? САМИ ГЕЙРОПЕЙЦЫ ДАВНО НАПЛЕВАЛИ НА ВСЯКОЕ ПРАВО, ПРИЗНАВ ТОЛЬКО ПРАВО СИЛЬНОГО. ВЛОЖИЛ ХОТЬ ЦЕНТ В ГЕЙРОПУ-ЛИШИЛСЯ БИЗНЕСА В РОССИИ, ВОТ ВЕСЬ "СЕКРЕТ" !!!!
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