Депутат ГД Гартунг спрогнозировал тяжелые времена для промышленности

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% говорит о том, что трудные времена для промышленности еще не закончились, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
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