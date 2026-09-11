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Депутат ГД Гартунг спрогнозировал тяжелые времена для промышленности

Депутат ГД Гартунг спрогнозировал тяжелые времена для промышленности

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% говорит о том, что трудные времена для промышленности еще не закончились, заявил RTVI глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

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