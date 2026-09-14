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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Гамбии хочет сыграть с Россией 25 сентября: «Общались по поводу матча летом, но не смогли договориться. Сейчас мы открыты к этой игре»

В сборной Гамбии заявили о жедании сыграть с Россией в сентябре. На ближайшую международную паузу у российской команды запланировано три товарищеских матча – с Ираном в Казани 29 сентября, с Намибией в Екатеринбурге 3 октября и с Нигерией в Нижнем Новгороде 6 октября.

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