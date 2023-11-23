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В России внедрили новую нейросеть в аналог Microsoft Office

В России внедрили новую нейросеть в аналог Microsoft Office

Новая нейросеть GigaChat стала доступна для пользователей российского аналога Microsoft Office. Как сообщает газета «Ведомости», компания «МойОфис» интегрировала искусственный интеллект в свой пакет офисных программ, почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus.

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