В России внедрили новую нейросеть в аналог Microsoft Office

Новая нейросеть GigaChat стала доступна для пользователей российского аналога Microsoft Office. Как сообщает газета «Ведомости», компания «МойОфис» интегрировала искусственный интеллект в свой пакет офисных программ, почтовый клиент Mailion и рабочий мессенджер Squadus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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