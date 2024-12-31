Почему перед Новым годом возникает тревожность и хандра: объясняет врач

В конце декабря, согласно опросу, почти у 89% россиян не было новогоднего настроения. Елка, новогодние игрушки, бенгальские огни, салаты должны наоборот приносить удовольствие, но, что делать, если вас одолела тревога накануне праздника? Об этом сайту «Страсти» рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии